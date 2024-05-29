Виктория Боня пришла в магазин Chanel за сумкой с повинной после того, как порезала в гневе сумку этого бренда

Виктория Боня решила зарыть топор войны с брендом Chanel

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня забыла своё обещание ничего не покупать у бренда Chanel, так как у неё закончились сумки.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under Public domain

Боня явилась в магазин Chanel, чтобы купить себе сумку. Звезда "Дома-2" признала, что пора заканчивать конфликт с брендом.

Она отметила, что продавщица магазина её узнала, так как её поступок с растерзанием брендовой сумки все обсуждали.

"Считаю, что пришло время зарыть топор войны", — объяснила знаменитость.

Выдержки Бони хватило на два с половиной года.

Ранее сообщалось, что разъярённая Виктория Боня искромсала сумку Chanel.