Виктория Боня пришла в магазин Chanel за сумкой с повинной после того, как порезала в гневе сумку этого бренда

Виктория Боня забыла своё обещание ничего не покупать у бренда Chanel, так как у неё закончились сумки.
Боня явилась в магазин Chanel, чтобы купить себе сумку. Звезда "Дома-2" признала, что пора заканчивать конфликт с брендом.
Она отметила, что продавщица магазина её узнала, так как её поступок с растерзанием брендовой сумки все обсуждали.
"Считаю, что пришло время зарыть топор войны", — объяснила знаменитость.
Выдержки Бони хватило на два с половиной года.
Ранее сообщалось, что разъярённая Виктория Боня искромсала сумку Chanel.
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