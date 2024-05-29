Внучка Боярского устроила пикантную фотосессию в маске деда: не издевайся над звездой

Внучка актёра Михаила Боярского Катерина Боярская удивила публику, поделившись игривыми снимками в маске деда.
Катерина Боярская опубликовала в "Инстаграме"* снимок с пикантной фотосессии. Девушка сфотографировалась лежа с бокалом у коробки с пиццей. Лицо девушки прикрывала маска её знаменитого деда, Михаила Боярского, в шляпе.
Не все подписчики оценили юмор Катерины.
"Грудь дедушке не к лицу. Не издевайся над звездой", — писали фолловеры под постом Катерины.
Ранее внучка Михаила Боярского показала, как выглядел её отец в юности.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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