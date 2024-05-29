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Внучка Боярского устроила пикантную фотосессию в маске деда: не издевайся над звездой

Внучка Боярского показала пикантное фото в маске знаменитого деда

0:48
Шоу-бизнес

Внучка актёра Михаила Боярского Катерина Боярская удивила публику, поделившись игривыми снимками в маске деда.

Внучка Боярского показала пикантное фото в маске знаменитого деда
Фото: https://www.instagram.com/boyarskaya.katerina by Инстаграм Екатерины Боярской is licensed under Public domain

Катерина Боярская опубликовала в "Инстаграме"* снимок с пикантной фотосессии. Девушка сфотографировалась лежа с бокалом у коробки с пиццей. Лицо девушки прикрывала маска её знаменитого деда, Михаила Боярского, в шляпе.

Не все подписчики оценили юмор Катерины.

"Грудь дедушке не к лицу. Не издевайся над звездой", — писали фолловеры под постом Катерины.

Ранее внучка Михаила Боярского показала, как выглядел её отец в юности.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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