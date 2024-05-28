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Садальский рассказал о случае с маленьким Никитой Михалковым, который только начинал карьеру в кино

Садальский рассказал историю о дебюте в кино Никиты Михалкова

1:11
Шоу-бизнес

Станислав Садальский поведал историю о том, как юный Никита Михалков потребовал повысить ему гонорар во время съёмок фильма "Я шагаю по Москве".

Садальский рассказал историю о дебюте в кино Никиты Михалкова
Фото: https://vk.com/besogon by Инстаграм Никиты Михалкова is licensed under Public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что дебютные съёмки в кино Никиты Михалкова начались с того, что будущий глава "Фонда кино" попросил у режиссёра Георгия Данелии увеличить его гонорар до 25 рублей.

Режиссёр объяснил юному актёру, что не может выплачивать ему такую сумму, так как он только дебютирует в кино, тогда как его коллеги по съёмочной площадке уже имеют за плечами опыт.

"Никита настаивал, но режиссёр был категоричен и заявил, что со следующего дня на главную роль в фильме будет взят другой мальчик. Михалков сразу отказался от своих слов. "Это меня Андрон научил. Сказал, что раз вы меня неделю снимали, то выхода у вас нет", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Садальский заявил, что Надежда Бабкина не осталась без работы после того, как ушла с Перового канала.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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