Садальский рассказал о случае с маленьким Никитой Михалковым, который только начинал карьеру в кино

Станислав Садальский поведал историю о том, как юный Никита Михалков потребовал повысить ему гонорар во время съёмок фильма "Я шагаю по Москве".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что дебютные съёмки в кино Никиты Михалкова начались с того, что будущий глава "Фонда кино" попросил у режиссёра Георгия Данелии увеличить его гонорар до 25 рублей.
Режиссёр объяснил юному актёру, что не может выплачивать ему такую сумму, так как он только дебютирует в кино, тогда как его коллеги по съёмочной площадке уже имеют за плечами опыт.
"Никита настаивал, но режиссёр был категоричен и заявил, что со следующего дня на главную роль в фильме будет взят другой мальчик. Михалков сразу отказался от своих слов. "Это меня Андрон научил. Сказал, что раз вы меня неделю снимали, то выхода у вас нет", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Садальский заявил, что Надежда Бабкина не осталась без работы после того, как ушла с Перового канала.
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