Блогер Валя Карнавал осадила женщин с целлюлитом, которые критикуют её фигуру

Валя Карнавал ответила хейтерам, раскритиковавшим её фигуру

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валя Карнавал поставила на место хейтеров, которым не понравилась её внешность.

Фото: https://vk.com/karna.val.music by Инстаграм Вали Карнавал is licensed under Public domain

Валю Карнавал задели комментарии подписчиков, которые нашли изъяны в её фигуре. Звезда Интернета объяснила любителям критиковать знаменитостей, что указывать ей на недостатки имеют право только люди, у которых фигура лучше, чем у неё.

Женщин же с целлюлитом она попросила оставить своё мнение при себе.

"У вас непонятно что находится в черепной коробке", — заявила Карнавал.

Ранее сообщалось, что в Сети распространились слухи о романе Вали Карнавал с рэпером Macan.