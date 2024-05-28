Блогер Валя Карнавал осадила женщин с целлюлитом, которые критикуют её фигуру

Блогер Валя Карнавал поставила на место хейтеров, которым не понравилась её внешность.
Валю Карнавал задели комментарии подписчиков, которые нашли изъяны в её фигуре. Звезда Интернета объяснила любителям критиковать знаменитостей, что указывать ей на недостатки имеют право только люди, у которых фигура лучше, чем у неё.
Женщин же с целлюлитом она попросила оставить своё мнение при себе.
"У вас непонятно что находится в черепной коробке", — заявила Карнавал.
Ранее сообщалось, что в Сети распространились слухи о романе Вали Карнавал с рэпером Macan.
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