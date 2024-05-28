Известная блогерша напомнила сбежавшим из России артистам о последствиях

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Блогерша Сандра Мантика отказалась судить уехавших из России артистов

0:49
Шоу-бизнес

Блогерша Сандра Мантика в беседе с порталом "Страсти" заявила, что не считает нужным судить уехавших из России артистов. Она не желает говорить о нравственности кого-либо.

Блогерша Сандра Мантика отказалась судить уехавших из России артистов
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сандры Мантика в Инстаграм is licensed under public domain

Прославившаяся благодаря соцсетям девушка отметила, что человек выбирает блага для себя, и здесь нет правильного или неправильного решения. Главное помнить, что всегда будут последствия.

Мантика назвала талантливым артиста Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман. Она заявила, что была бы не против спеть с ним дуэтом.

"Есть душа в его творчестве. Очень рада, что он смог сделать так, что его песни услышали многие", — поделилась Мантика.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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