Неизлечимо больной Брюс Уиллис буквально тает на глазах

Актёр Брюс Уиллис появился на свежем фото похудевшим и постаревшим из-за болезни

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Брюс Уиллис появился на свежих фото, опубликованных в его блоге, рядом со своими родными и близкими. Поклонники отметили, что артист стал выглядеть уставшим и постаревшим на фоне болезни.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эммы Хеминг в Инстаграм is licensed under public domain

Несмотря на прогрессирующую лобно-височную деменцию, Уиллис в компании членов своей семьи выглядит радостным и счастливым. Но известно, что порой он может их даже не узнавать из-за утраты когнитивных способностей.

Также поклонники актёра обратили внимание на то, что у Уиллиса сильно похудели руки и впали щёки. Его жена, модель Эмма Хеминг заявляла, что они стараются во всём его поддерживать и не давать возможности болезни прогрессировать слишком быстро.

Сообщается, что диагностированный недуг вызывает нарушения мозга.

Ранее актриса Линдси Лохан похвасталась фигурой в купальнике после родов.