Неизлечимо больной Брюс Уиллис буквально тает на глазах

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Актёр Брюс Уиллис появился на свежем фото похудевшим и постаревшим из-за болезни

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудский актёр Брюс Уиллис появился на свежих фото, опубликованных в его блоге, рядом со своими родными и близкими. Поклонники отметили, что артист стал выглядеть уставшим и постаревшим на фоне болезни.

Актёр Брюс Уиллис появился на свежем фото похудевшим и постаревшим из-за болезни
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эммы Хеминг в Инстаграм is licensed under public domain

Несмотря на прогрессирующую лобно-височную деменцию, Уиллис в компании членов своей семьи выглядит радостным и счастливым. Но известно, что порой он может их даже не узнавать из-за утраты когнитивных способностей.

Также поклонники актёра обратили внимание на то, что у Уиллиса сильно похудели руки и впали щёки. Его жена, модель Эмма Хеминг заявляла, что они стараются во всём его поддерживать и не давать возможности болезни прогрессировать слишком быстро.

Сообщается, что диагностированный недуг вызывает нарушения мозга.

Ранее актриса Линдси Лохан похвасталась фигурой в купальнике после родов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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