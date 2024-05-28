Неизлечимо больной Брюс Уиллис буквально тает на глазах

Голливудский актёр Брюс Уиллис появился на свежих фото, опубликованных в его блоге, рядом со своими родными и близкими. Поклонники отметили, что артист стал выглядеть уставшим и постаревшим на фоне болезни.
Несмотря на прогрессирующую лобно-височную деменцию, Уиллис в компании членов своей семьи выглядит радостным и счастливым. Но известно, что порой он может их даже не узнавать из-за утраты когнитивных способностей.
Также поклонники актёра обратили внимание на то, что у Уиллиса сильно похудели руки и впали щёки. Его жена, модель Эмма Хеминг заявляла, что они стараются во всём его поддерживать и не давать возможности болезни прогрессировать слишком быстро.
Сообщается, что диагностированный недуг вызывает нарушения мозга.
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