37-летняя Линдси Лохан показала фигуру в купальнике спустя год после родов

Актриса Линдси Лохан сфотографировалась в купальнике в Греции

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская актриса Линдси Лохан в блоге поделилась снимком в купальнике, продемонстрировав фигуру после родов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Линдси Лохан в Инстаграм is licensed under public domain

В настоящее время 37-летняя артистка отдыхает в Греции, на Миконосе. Несмотря на отпуск, она продолжает активно общаться с аудиторией.

Прошлым летом актриса родила сына от бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым познакомилась в 2019 году. Мальчик получил арабское имя Луай, что в переводе означает "защитник".

Шаммас сделал предложение руки и сердца возлюбленной через два года после знакомства, а в 2022 году они зарегистрировали отношения.

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