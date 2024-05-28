37-летняя Линдси Лохан показала фигуру в купальнике спустя год после родов

Американская актриса Линдси Лохан в блоге поделилась снимком в купальнике, продемонстрировав фигуру после родов.
В настоящее время 37-летняя артистка отдыхает в Греции, на Миконосе. Несмотря на отпуск, она продолжает активно общаться с аудиторией.
Прошлым летом актриса родила сына от бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым познакомилась в 2019 году. Мальчик получил арабское имя Луай, что в переводе означает "защитник".
Шаммас сделал предложение руки и сердца возлюбленной через два года после знакомства, а в 2022 году они зарегистрировали отношения.
Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о скорой свадьбе.
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