Замеченная в беллом платье Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о скорой свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с "МК" опровергла слухи о скорой свадьбе.
По её словам, она появилась в наряде белого цвета, напоминающем свадебное, на премии RU. TV из-за указанного дресс-кода. Она подчеркнула, что все её коллеги пришли на мероприятие в белых одеждах.
"Зачастую удивляюсь тому, насколько у людей многих такой креатив в голове, что даже сами по себе они могут такое придумать", — отметила артистка.
Балерина заверила, что если у неё появится возлюбленный, то публика точно об этом узнает. Сейчас её сердце свободно.
В мае Волочкова в одном из интервью говорила, что мечтает о масштабной свадьбе.
Ранее актриса Наталья Бардо сфотографировалась в откровенном образе.
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