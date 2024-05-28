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Замеченная в беллом платье Анастасия Волочкова отреагировала на слухи о скорой свадьбе

Балерина Волочкова опровергла слухи о скорой свадьбе

0:51
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с "МК" опровергла слухи о скорой свадьбе.

Балерина Волочкова опровергла слухи о скорой свадьбе
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain

По её словам, она появилась в наряде белого цвета, напоминающем свадебное, на премии RU. TV из-за указанного дресс-кода. Она подчеркнула, что все её коллеги пришли на мероприятие в белых одеждах.

"Зачастую удивляюсь тому, насколько у людей многих такой креатив в голове, что даже сами по себе они могут такое придумать", — отметила артистка.

Балерина заверила, что если у неё появится возлюбленный, то публика точно об этом узнает. Сейчас её сердце свободно.

В мае Волочкова в одном из интервью говорила, что мечтает о масштабной свадьбе.

Ранее актриса Наталья Бардо сфотографировалась в откровенном образе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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