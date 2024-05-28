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Наталья Бордо без нижнего белья показала фигуру в мокром платье

Актриса Наталья Бордо похвасталась фигурой в мокром платье без белья

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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бордо сфотографировалась в бассейне на отдыхе в Турции в мокром платье без белья, тем самым продемонстрировав фигуру.

Актриса Наталья Бордо похвасталась фигурой в мокром платье без белья
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Бардо в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссёром Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она рассказывала, что будущий муж несколько лет добивался встречи с ней и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году Бардо согласилась на встречу, и больше они не расставались. Вместе они воспитывают сына Эрика.

Бардо признавалась, что смогла за два месяца после родов скинуть 17 лишних килограммов, занимаясь спортом на ежедневной основе.

В настоящее время она постаралась сократить количество углеводов, отказавшись от строгих диет. Также она занимается йогой и пилатесом.

Ранее Сергей Лазарев рассказал о своем необычном увлечении.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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