Наталья Бордо без нижнего белья показала фигуру в мокром платье

Актриса Наталья Бордо похвасталась фигурой в мокром платье без белья

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бордо сфотографировалась в бассейне на отдыхе в Турции в мокром платье без белья, тем самым продемонстрировав фигуру.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Бардо в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссёром Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она рассказывала, что будущий муж несколько лет добивался встречи с ней и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году Бардо согласилась на встречу, и больше они не расставались. Вместе они воспитывают сына Эрика.

Бардо признавалась, что смогла за два месяца после родов скинуть 17 лишних килограммов, занимаясь спортом на ежедневной основе.

В настоящее время она постаралась сократить количество углеводов, отказавшись от строгих диет. Также она занимается йогой и пилатесом.

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