Наталья Бордо без нижнего белья показала фигуру в мокром платье

Актриса Наталья Бордо сфотографировалась в бассейне на отдыхе в Турции в мокром платье без белья, тем самым продемонстрировав фигуру.
Артистка восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссёром Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она рассказывала, что будущий муж несколько лет добивался встречи с ней и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году Бардо согласилась на встречу, и больше они не расставались. Вместе они воспитывают сына Эрика.
Бардо признавалась, что смогла за два месяца после родов скинуть 17 лишних килограммов, занимаясь спортом на ежедневной основе.
В настоящее время она постаралась сократить количество углеводов, отказавшись от строгих диет. Также она занимается йогой и пилатесом.
Ранее Сергей Лазарев рассказал о своем необычном увлечении.
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