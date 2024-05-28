"Не могу остановиться": Сергей Лазарев признался в своей зависимости

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Певец Сергей Лазарев удивил поклонников своей коллекцией парфюма

0:53
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев в блоге показал поклонникам свою коллекцию парфюма, чем сильно удивил аудиторию. Мужчина заявил, что не может уйти из магазина без нового аромата.

Певец Сергей Лазарев удивил поклонников своей коллекцией парфюма
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сергея Лазарева в Инстаграм is licensed under public domain

Сам музыкант назвал опубликованный контент "шоком".

"Я же говорил, что коллекционирую ароматы. Не могу остановиться. Если зашел в магазин, то обязательно уйду с новым ароматом. Это немножко клиника", — поделился исполнитель.

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, выношенных суррогатными матерями. Певец несколько лет скрывал своего первенца, сына Никиту. Однако дочь Анну решил не прятать от публики так долго и рассказал о ней, когда девочке исполнился один год.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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