"Не могу остановиться": Сергей Лазарев признался в своей зависимости

Певец Сергей Лазарев в блоге показал поклонникам свою коллекцию парфюма, чем сильно удивил аудиторию. Мужчина заявил, что не может уйти из магазина без нового аромата.
Сам музыкант назвал опубликованный контент "шоком".
"Я же говорил, что коллекционирую ароматы. Не могу остановиться. Если зашел в магазин, то обязательно уйду с новым ароматом. Это немножко клиника", — поделился исполнитель.
Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, выношенных суррогатными матерями. Певец несколько лет скрывал своего первенца, сына Никиту. Однако дочь Анну решил не прятать от публики так долго и рассказал о ней, когда девочке исполнился один год.
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