Истощённая Екатерина Варнава удивила поклонников своей внешностью без косметики

Екатерина Варнава показала внешность без косметики в свои 39 лет

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Варнава в блоге опубликовала фото без фильтров и макияжа. Таким образом она поддержала тренд на естественность.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Екатерины Волковой в Инстаграм is licensed under public domain

39-летняя юмористка и экс-участница шоу Comedy Woman предстала на снимке в клетчатой рубашке голубого оттенка. Она отказалась от макияжа и укладки.

"Достижение дня: выспалась", — написала она.

Недавно бывший возлюбленный Варнавы режиссёр Александр Молочников появился в Каннах со своей новой избранницей — американским продюсером Одессой Рэй. Интернет-пользователи сильно удивились наряду женщины, появившейся на красной ковровой дорожке в синей водолазке.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская погасила 140 млн налоговой задолженности.