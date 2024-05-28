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Истощённая Екатерина Варнава удивила поклонников своей внешностью без косметики

Екатерина Варнава показала внешность без косметики в свои 39 лет

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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Варнава в блоге опубликовала фото без фильтров и макияжа. Таким образом она поддержала тренд на естественность.

Екатерина Варнава показала внешность без косметики в свои 39 лет
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Екатерины Волковой в Инстаграм is licensed under public domain

39-летняя юмористка и экс-участница шоу Comedy Woman предстала на снимке в клетчатой рубашке голубого оттенка. Она отказалась от макияжа и укладки.

"Достижение дня: выспалась", — написала она.

Недавно бывший возлюбленный Варнавы режиссёр Александр Молочников появился в Каннах со своей новой избранницей — американским продюсером Одессой Рэй. Интернет-пользователи сильно удивились наряду женщины, появившейся на красной ковровой дорожке в синей водолазке.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская погасила 140 млн налоговой задолженности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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