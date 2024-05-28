Сергей Безруков намучился с подаренным экзотическим питомцем: растворил в воде сахар, чтобы покормить

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков рассказал об очень необычном питомце, которого подарили ему поклонники.
Безруков привёз с гастролей в Ижевске живую бабочку. Артист предпринял все усилия, чтобы довезти насекомое до дома. Он растворил в воде сахар и покормил экзотического питомца.
Потом Безруков посадил бабочку на букет цветов и так довёз до Москвы.
Когда актёр вернулся домой, он освободил бабочку. Он отнёс её во двор и посадил на клумбу с цветами.
Ранее Сергей Безруков остался в восторге от подарка жены на годовщину свадьбы.
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