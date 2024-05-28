Сергей Безруков намучился с подаренным экзотическим питомцем: растворил в воде сахар, чтобы покормить

Сергею Безрукову подарили экзотического питомца

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков рассказал об очень необычном питомце, которого подарили ему поклонники.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under Public domain

Безруков привёз с гастролей в Ижевске живую бабочку. Артист предпринял все усилия, чтобы довезти насекомое до дома. Он растворил в воде сахар и покормил экзотического питомца.

Потом Безруков посадил бабочку на букет цветов и так довёз до Москвы.

Когда актёр вернулся домой, он освободил бабочку. Он отнёс её во двор и посадил на клумбу с цветами.

Ранее Сергей Безруков остался в восторге от подарка жены на годовщину свадьбы.