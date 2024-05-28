Певица Мария Вебер рассказала, как муж скрывал от нее любовницу, которой оказалась экс-солистка "Тату»"

Певица Мария Вебер вспомнила об угрозах экс-солистки "Тату" Волковой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и бывшая солистка группы "Тутси" Мария Вебер в YouTube-шоу "PROЖизнь" вспомнила, что участница коллектива "Тату" Юлия Волкова угрожала ей, когда уводила мужа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Вебер в Инстаграм is licensed under public domain

Вебер пояснила, что не вела никаких диалогов с исполнительницей, так как считает её сумасшедшей.

"Могут ли быть оправданы отношения с женатым мужчиной? Трудно сказать. Я никого не осуждаю, каждому свое. Ну это, конечно, тяжело всем", — заявила экс-участница "Фабрики звёзд-3".

Она заявила, что не стала устраивать разборок, так как считает, что бороться должны за неё.

Вебер в 2006 году вышла замуж за Парвиза Ясинова, сына влиятельного бизнесмена Обида Ясинова, ради которого приняла ислам. В браке родился их общий сын Оскар, однако почти сразу после появления малыша пара распалась.

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