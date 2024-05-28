Певица Мария Вебер рассказала, как муж скрывал от нее любовницу, которой оказалась экс-солистка "Тату»"

Певица и бывшая солистка группы "Тутси" Мария Вебер в YouTube-шоу "PROЖизнь" вспомнила, что участница коллектива "Тату" Юлия Волкова угрожала ей, когда уводила мужа.
Вебер пояснила, что не вела никаких диалогов с исполнительницей, так как считает её сумасшедшей.
"Могут ли быть оправданы отношения с женатым мужчиной? Трудно сказать. Я никого не осуждаю, каждому свое. Ну это, конечно, тяжело всем", — заявила экс-участница "Фабрики звёзд-3".
Она заявила, что не стала устраивать разборок, так как считает, что бороться должны за неё.
Вебер в 2006 году вышла замуж за Парвиза Ясинова, сына влиятельного бизнесмена Обида Ясинова, ради которого приняла ислам. В браке родился их общий сын Оскар, однако почти сразу после появления малыша пара распалась.
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