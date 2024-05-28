Звезду шоу "Пацанки" Амину Усманилаеву сбил автомобиль

Звезда шоу "Пацанки" Амина Усманилаева получила серьёзные травмы в результате ДТП.
Амину Усманилаеву сбил автомобиль. У девушки диагностировали переломы руки и челюсти, а также сотрясение мозга. Она объяснила, что из-за травмы ей с трудом удаётся есть.
Звезда телешоу заявила, что наезд был совершён умышленно. Она считает, что агрессивный водитель атаковал её, так как ему не понравилось то, что она громко разговаривает.
Ранее сообщалось, что победительницу шоу "Пацанки" Анастасию Петрову сбила машина.
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