Звезду шоу "Пацанки" Амину Усманилаеву сбил автомобиль

Звезда "Пацанаок" Амина Усманилаева попала в ДТП

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда шоу "Пацанки" Амина Усманилаева получила серьёзные травмы в результате ДТП.

Фото: https://vk.com/amina_usmanilayeva by ВК-аккаунт Амины Усманилаевой is licensed under Public domain

Амину Усманилаеву сбил автомобиль. У девушки диагностировали переломы руки и челюсти, а также сотрясение мозга. Она объяснила, что из-за травмы ей с трудом удаётся есть.

Звезда телешоу заявила, что наезд был совершён умышленно. Она считает, что агрессивный водитель атаковал её, так как ему не понравилось то, что она громко разговаривает.

Ранее сообщалось, что победительницу шоу "Пацанки" Анастасию Петрову сбила машина.