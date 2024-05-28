Яну Рудковскую раскритиковали за наряженного как девочка сына: "Мама явно хотела девочку"

Яну Рудковскую отчитали за то, что она одела сына как девочку

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото с сыном с пляжа и нарвалась на волну хейта.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under Public domain

Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* фото с четырёхлетним сыном Арсением. Яна и её наследник были одеты в наряды одинакового сиреневого цвета.

Не все подписчики поняли, что продюсер вышагивает с сыном. Многие решили, что рядом со звездой шоу-бизнеса — какая-то неизвестная девочка.

"А чья девчонка рядом с Вами?"; "Как девочка"; "Мама явно хотела девочку", — писали фолловеры под постом продюсера Димы Билана.

Ранее Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской