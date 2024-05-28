Яну Рудковскую раскритиковали за наряженного как девочка сына: "Мама явно хотела девочку"

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото с сыном с пляжа и нарвалась на волну хейта.
Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* фото с четырёхлетним сыном Арсением. Яна и её наследник были одеты в наряды одинакового сиреневого цвета.
Не все подписчики поняли, что продюсер вышагивает с сыном. Многие решили, что рядом со звездой шоу-бизнеса — какая-то неизвестная девочка.
"А чья девчонка рядом с Вами?";
"Как девочка";
"Мама явно хотела девочку", — писали фолловеры под постом продюсера Димы Билана.
Ранее Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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