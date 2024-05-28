Жена Канье Уэста в стрингах прогулялась по улицам в Италии

Супруга Канье Уэста Бьянка Цензори вышла в свет в белом боди без штанов

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Супруга рэп-исполнителя Канье Уэста, модель Бьянка Цензори впервые за долгое время появилась на публике. Она вышла на улицы Италии в белом боди без штанов. Фотографии знаменитостей появились на сайте The Sun.

Фото: youtube.com by канал X17onlineVideo is licensed under public domain

Папарацци удалось заснять семейную пару 26 мая на улицах Италии. Оба выбрали для выхода белые наряды — музыкант надел куртку с капюшоном, широкие брюки и тапки, а модель решила дополнить белое боди чёрными сапогами. Также она держала в руках белую подушку.

Канье Уэст был женат на известной в США участнице реалити-шоу Ким Кардашьян, с которой воспитывает вместе четверых детей — дочерей Норт и Чикаго, а также сыновей Сейнта и Псалома. Официально бывшие возлюбленные развелись в марте 2022 года.

Недавно появилась информация о возможном визите Каньэ Уэста в Россию, однако пока что подтверждённых данных об этом нет. Продюсер Яна Рудковская заявила, что американский рэпер может прилететь в РФ осенью.

Ранее супермодель Ирина Шейк сфотографировалась на пирсе в крошечном бикини.