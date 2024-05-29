Миллиарды за год: как Александр Цекало стал сверхбогатым продюсером

Александр Цекало заработал 4,1 млрд рублей на своих бизнесах

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и комик Александр Цекало заработал 4,1 млрд рублей на своих бизнесах, сообщает издание "Страсти". Основной вклад в доход внесла продюсерская компания "Среда", 60% которой принадлежит Цекало, заработавшая 3,9 млрд рублей в 2023 году и получившая чистую прибыль в 907 млн рублей.

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Компания "Среда" занимается производством фильмов, сериалов и телепрограмм для онлайн-платформ. Цекало также владеет долями в ряде других предприятий, суммарно заработавших 296 млн рублей. В 2019 году он женился на актрисе Дарине Эрвин и переехал в США, продолжая вести бизнес в России. В январе Цекало продал свой особняк в Подмосковье за 430 млн рублей.