Телеведущая Лера Кудрявцева показала ужасный итог своих кулинарных стараний

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о печальном опыте приготовления рыбы в духовке.
Лера Кудрявцева разместила в "Инстаграме"* фото некой полупрозрачной расплавленной субстанции.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" объяснила, что микроволновка у неё совмещена с духовкой.
"Решила я запечь рыбу. Включила духовку разогреваться. Минут через 15 чувствую странный запах. Понять не могу, что происходит. Заглядываю в духовку и вижу вот это. Пластмассовую крышку для микроволновки купила недавно", — написала звезда ТВ под снимком.
Ранее Лариса Гузеева показала одно из сложнейших блюд, которое она приготовила своими руками.
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