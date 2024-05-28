Виктория Боня подцепила миллиардера на Каннском фестивале: иду на свидание

Виктория Боня познакомилась в Каннах с миллиардером

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня поделилась радостью с подписчиками, рассказав о знакомстве в Каннах с миллиардером, который пригласил её на свидание.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman

Обезумившая от счастья экс-звезда "Дома-2" рассказала, что на Каннском фестивале на неё положил глаз некий миллиардер.

Боня сняла видео, как она при полном параде идёт на свидание с состоятельным мужчиной, который пригласил её покататься на лодке.

Виктория отметила, что давно решила, что её следующий мужчина будет очень богатым. Она объяснила, что сразу даёт от ворот поворот юнцам, которые слетаются на неё как пчёлы на мёд. Она уверена, что ей нужен состоятельный воздыхатель солидного возраста.

Ранее Виктория Боня познакомилась в Каннах со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь".