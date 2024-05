Певица Алсу решила расторгнуть брак с Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни

Певица Алсу приняла решение о разводе после 18 лет брака.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman