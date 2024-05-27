Певица Алсу решила расторгнуть брак с Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни

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Певица Алсу подала на развод с супругом после 18 лет брака

Шоу-бизнес

Певица Алсу приняла решение о разводе после 18 лет брака.

Певица Алсу подала на развод с супругом после 18 лет брака
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Как сообщает Telegram-канал Mash, певица Алсу подала на развод с супругом. Заявление поступило в 418 мировой участок.

Супруги решили расстаться после 18 лет брака. Причины разрыва пока не афишируются. В браке воспитываются трое детей, младшему из которых, Рафаэлю — восемь лет.

Иски о разделе общего имущества и права опеки над детьми будут поданы после расторжения брака.

Ранее эк-супруг певицы Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие "измена".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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