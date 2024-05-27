Волочкова впервые прокомментировала рождение сына у своего бывшего мужа Вдовина

Анастасия Волочкова решила не поздравлять бывшего мужа с пополнением в семье

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с VOICE заявила, что слышала о прибавлении в семье бывшего мужа, но решила его не поздравлять.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain

Анастасия Волочкова не поддерживает общение с бывшим супругом, бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочь Ариадну. В связи с накопившимися обидами балерина не нашла повода отправлять экс-супругу и его жене цветы в связи с рождением малыша.

"Не поздравила с рождением ребенка, потому что у меня своя жизнь, и его жизнь меня абсолютно и никак не интересует", — подчеркнула Волочкова.

Также Анастасия Волочкова призналась, что мечтает ещё раз выйти замуж. Она уверяет, что свадебное торжество будет изысканным и царским.

Ранее Ольга Бузова вновь нашла повод унизить бывшего мужа на глазах у публики.