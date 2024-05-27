Ольга Бузова публично унизила своего бывшего мужа-футболиста

Ольга Бузова унизила бывшего мужа Дмитрия Тарасова во время спортивной премии

Певица Ольга Бузова в рамках светской премии "Winline Герои РПЛ" решила задеть бывшего мужа, экс-футболиста Дмитрия Тарасова. Со сцены она заявила, что можно быть медийным спортсменом, но при этом не уметь играть в футбол.

Бузова заявила, что есть простой вариант, как стать "медийным футболистом" — жениться на ней, самой популярной девушке в стране.

"Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным", — произнесла 38-летняя исполнительница.

На этом же мероприятии присутствовал и сам Дмитрий Тарасов, который решил никак не отвечать на слова экс-избранницы. Он наслаждался вниманием публики, хотя приехал на вечеринку без супруги и детей.

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