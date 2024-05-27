Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки, которые не любят одиночество: топ 3 породы
Комик Чебатков заявил, что зарплаты ведущего на ТВ и в Stand-Up одинаковы
Вратарь "Динамо" Шунин признался, что каждый год верит, что его команда победит в РПЛ
Янковский и Кологривый могут исполнить главные роли в российском "Сверхъестественном"
ES: пострадавшие от ВИЧ и гепатита в Британии подали повторный иск против властей
Эксперт Александров: движение "Талибан"* не является террористическим
Сестра Жанны Фриске Наталья снялась в коротком топе после пластики
В Подмосковье на продажу выставлен 481 дом дешевле миллиона
Телеведущая Стриженова вспомнила о посиделках вместе с актрисой Любовью Полищук
Ольга Бузова публично унизила своего бывшего мужа-футболиста

Ольга Бузова унизила бывшего мужа Дмитрия Тарасова во время спортивной премии

Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова в рамках светской премии "Winline Герои РПЛ" решила задеть бывшего мужа, экс-футболиста Дмитрия Тарасова. Со сцены она заявила, что можно быть медийным спортсменом, но при этом не уметь играть в футбол.

Бузова заявила, что есть простой вариант, как стать "медийным футболистом" — жениться на ней, самой популярной девушке в стране.

"Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным", — произнесла 38-летняя исполнительница.

На этом же мероприятии присутствовал и сам Дмитрий Тарасов, который решил никак не отвечать на слова экс-избранницы. Он наслаждался вниманием публики, хотя приехал на вечеринку без супруги и детей.

Ранее Евгений Чебатков сравнил гонорары телеведущего и в Stand-Up.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?
Столтенберг: надо снять ограничения Украине на удары западным оружием по России Любовь Степушова Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Последние материалы
Эксперт Александров: движение "Талибан"* не является террористическим
Сестра Жанны Фриске Наталья снялась в коротком топе после пластики
В Подмосковье на продажу выставлен 481 дом дешевле миллиона
Телеведущая Стриженова вспомнила о посиделках вместе с актрисой Любовью Полищук
В Паттайе обнаружен Русский квартал
Уехавший в США рэпер Vacio планирует отказаться от российского гражданства
Топ-10 способов избавления от пыли в доме
Названы цены на новые автомобили Xcite X-Cross 7 в России
Певица Клава Кока осудила поклонников, критикующих её возлюбленного
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: на Солнце произошла мощная вспышка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников