Комик Евгений Чебатков раскрыл уровень зарплат на ТВ

Юморист Евгений Чебатков в YouTube-шоу "Макарена" признался, что нет ощутимой разницы между зарплатой ведущего на телевидении и в проекте Stand-Up.

Фото: youtube.com by канал OUTSIDE STAND UP is licensed under public domain