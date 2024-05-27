Комик Евгений Чебатков раскрыл уровень зарплат на ТВ

Комик Чебатков заявил, что зарплаты ведущего на ТВ и в Stand-Up одинаковы

Юморист Евгений Чебатков в YouTube-шоу "Макарена" признался, что нет ощутимой разницы между зарплатой ведущего на телевидении и в проекте Stand-Up.

Фото: youtube.com by канал OUTSIDE STAND UP is licensed under public domain

Он отметил, что большой разницы не заметил, так как они практически одинаковые.

При этом Чебатков заверил, что получает огромное удовольствие от работы ведущим в юмористическом проекте. Он старается слушать выступления молодых комиков, чтобы успевать за трендами.

"Я каждый сезон слушаю внимательно всех выступающих, вникаю в пульс стендап-комедии с этого ракурса", — улыбнулся юморист.

Евгений заявил, что не любит заранее подготовленные материалы, а предпочитает творческую импровизацию.

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