Комик Евгений Чебатков раскрыл уровень зарплат на ТВ

Юморист Евгений Чебатков в YouTube-шоу "Макарена" признался, что нет ощутимой разницы между зарплатой ведущего на телевидении и в проекте Stand-Up.
Он отметил, что большой разницы не заметил, так как они практически одинаковые.
При этом Чебатков заверил, что получает огромное удовольствие от работы ведущим в юмористическом проекте. Он старается слушать выступления молодых комиков, чтобы успевать за трендами.
"Я каждый сезон слушаю внимательно всех выступающих, вникаю в пульс стендап-комедии с этого ракурса", — улыбнулся юморист.
Евгений заявил, что не любит заранее подготовленные материалы, а предпочитает творческую импровизацию.
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