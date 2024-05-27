Раскрыты детали побега из России оскандалившегося на "голой" вечеринке рэпера Vacio

Рэп-исполнитель Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, после отъезда из России решил отказаться от российского гражданства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что музыкант смог покинуть страну при помощи "третьих лиц". Улетел Васильев через Армению.
При этом после скандала с "голой" вечеринкой артист обещал пойти служить в армию и до последнего собирался туда отправиться, но во время недельного курса передумал.
Васильев осознал, что хочет всю жизнь заниматься исключительно музыкой, поэтому и решил эмигрировать, а также отказаться от российского паспорта.
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