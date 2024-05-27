Клава Кока вышла из себя из-за критики её отношений с Повериным

Певица Клава Кока осудила поклонников, критикующих её возлюбленного

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока в Telegram-канале раскритиковала хейтеров, осуждающих и оскорбляющих её возлюбленного Александра Поверина.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева is licensed under public domain

Она отметила, что старается быть максимально открытой с аудиторией, но в ответ получает обвинения в показухе.

"А половина еще и осуждает твой выбор и оскорбляет человека, которого даже не знает", — посетовала Кока.

Исполнительница объяснила, что не смогла бы, расставшись с молодым человеком, записать "весёленький" трек. Она попросила не связывать композицию "Нет парня — нет проблем" с реальной историей её личной жизни.

Александр Поверин стал победителем шоу "Сердце Клавы", поэтому многие считают, что роман певицы и модели лишь пиар. Однако сама Кока заявляла, что планирует создать с мужчиной семью.

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