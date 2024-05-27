Юра Борисов засветил "пятую точку" для российского глянца

Актер Юрий Борисов снялся в душе для журнала "Собака"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Юрий Борисов стал лицом нового выпуска журнала "Собака". Фотографии артиста появились в блоге издания.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

31-летний Юрий Борисов запечатлён топлес, сидя в ванной на фоне деревьев. На другом снимке он позировал полностью обнажённым. Автором фотосессии выступил Константин Сорокин.

Юрий Борисов сыграл одну из ключевых ролей в картине "Анора", который получил "Золотую пальмовую ветвь" 77-го Каннского кинофестиваля. Режиссёром фильма выступил Шон Бэйкер. По сюжету проститутке из Бруклина удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители юноши пытаются расторгнуть брак, узнав о происхождении невестки.

Сообщалось, что после показа картины в Каннах звучали 7,5-минутные овации. При этом зрители хлопали и во время просмотра фильма.

Ранее актер Марк Эйдельштейн рассказал о своей реакции на победу фильма "Анора" в Каннах.