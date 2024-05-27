Юра Борисов засветил "пятую точку" для российского глянца

Актер Юрий Борисов стал лицом нового выпуска журнала "Собака". Фотографии артиста появились в блоге издания.
31-летний Юрий Борисов запечатлён топлес, сидя в ванной на фоне деревьев. На другом снимке он позировал полностью обнажённым. Автором фотосессии выступил Константин Сорокин.
Юрий Борисов сыграл одну из ключевых ролей в картине "Анора", который получил "Золотую пальмовую ветвь" 77-го Каннского кинофестиваля. Режиссёром фильма выступил Шон Бэйкер. По сюжету проститутке из Бруклина удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители юноши пытаются расторгнуть брак, узнав о происхождении невестки.
Сообщалось, что после показа картины в Каннах звучали 7,5-минутные овации. При этом зрители хлопали и во время просмотра фильма.
Ранее актер Марк Эйдельштейн рассказал о своей реакции на победу фильма "Анора" в Каннах.
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