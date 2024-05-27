Российский актер поделился своими эмоциями после триумфа на Каннском кинофестивале

Актер Марк Эйдельштейн признался в беседе с "КП", что не смог сдержать эмоций из-за победы фильма "Анора" на Каннском кинофестивале.
Он рассказал, что выходил с места съёмок из психбольницы, когда ему позвонил друг и сообщил о победе картины.
"Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее", — вспомнил Эйдельштейн.
Артист пояснил, что был в Каннах во время показа картины, но вместе со съёмочной командой уехал в Россию до награждения. Марк считает победу фильма настоящим чудом и надеется, что его посмотрят как можно больше людей.
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