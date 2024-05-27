Российский актер поделился своими эмоциями после триумфа на Каннском кинофестивале

Актер Марк Эйдельштейн закричал от радости из-за победы "Аноры" в Каннах

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Актер Марк Эйдельштейн признался в беседе с "КП", что не смог сдержать эмоций из-за победы фильма "Анора" на Каннском кинофестивале.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Он рассказал, что выходил с места съёмок из психбольницы, когда ему позвонил друг и сообщил о победе картины.

"Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее", — вспомнил Эйдельштейн.

Артист пояснил, что был в Каннах во время показа картины, но вместе со съёмочной командой уехал в Россию до награждения. Марк считает победу фильма настоящим чудом и надеется, что его посмотрят как можно больше людей.

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