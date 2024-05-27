Беременная Анна Хилькевич раскрыла пол третьего ребёнка на грандиозном гендер-пати

Анна Хилькевич вместе с супругом ждут третью девочку

Актриса Анна Хилькевич и её супруг, бизнесмен Артур Волков провели гендер-пати и узнали, что у них будет ещё одна дочка. Видео с вечеринки артистки опубликовала в блоге.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Хилькевич в инстаграм is licensed under public domain

Хилькевич вместе с друзьями и родными устроила мероприятие 26 мая, чтобы узнать пол будущего малыша.

Актриса и бизнесмен счастливы в браке с 2015 года. У них подрастают дочери — Арианна и Мария. При этом артистка признавалась, что набирала в обе беременности порядка 20 килограммов и долго худела, чтобы привести себя в форму.

В апреле 2024 года она сообщила о скором пополнении в семье. Хилькевич отметила, что ей не важен пол будущего ребёнка.

Ранее Мария Ильюхина из сериала "Воронины" отреагировала на пост-поддержку со стороны Екатерины Волковой.