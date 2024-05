Конфликт в "семье" продолжается: Маша из "Ворониных" назвала лицемеркой свою экранную маму

Актриса Мария Ильюхина стала гостьей премьерного показа картины "Манюня: Приключения в Москве" и прокомментировала пост в свою поддержку со стороны коллеги Екатерины Волковой.

Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Марии Илюхиной is licensed under public domain