Конфликт в "семье" продолжается: Маша из "Ворониных" назвала лицемеркой свою экранную маму

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Мария Ильюхина назвала лицемерием пост Екатерины Волковой в свою поддержку

Шоу-бизнес

Актриса Мария Ильюхина стала гостьей премьерного показа картины "Манюня: Приключения в Москве" и прокомментировала пост в свою поддержку со стороны коллеги Екатерины Волковой.

Мария Ильюхина назвала лицемерием пост Екатерины Волковой в свою поддержку
Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Марии Илюхиной is licensed under public domain

В начале мая в киносфере прогремел скандал, так как в продолжение сериала "Воронины" не позвали актрисы Марию Ильюхину, игравшую роль Машеньки. Роль отдали 22-летней артистке Карине Орловой.

Сама Ильюхина отреагировала на случившееся и назвала поведение продюсеров предательским. При этом экранная мама актрисы, Екатерина Волкова, в блоге выразила свои сожаления и заявила, что не может повлиять на решение авторов.

"Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки", — поделилась своим мнением Мария Ильюхина в беседе с VOICE.

Ранее Алеся Кафельникова сфотографировалась в откровенном образе для обложки журнала.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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