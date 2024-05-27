Пропавшая со всех радаров модель Алеся Кафельникова, внезапно вернулась с откровенной фотосессией

Недавно вернувшаяся в соцсети Кафельникова появилась на обложке журнала

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алеся Кафельникова после долгого отсутствия в медиапространстве стала лицом обложки модного журнала Marie Claire. Фотографии опубликованы в блоге издания.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алеси Кафельниковой в Инстаграм is licensed under public domain

25-летняя модель запечатлена в откровенном образе — в расстегнутом чёрном пиджаке, слегка прикрывающем оголённую грудь, капроновых колгодках и белых трусах. Известно, что автором съёмки выступила Маша Попова.

Алеся Кафельникова замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, вместе они воспитывают дочь Киару. При этом девочка носит фамилию матери и своего знаменитого дедушки, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.

В конце января Алеся пропала из соцсетей на фоне слухов о финансовых проблемах супруга.

Ранее бывший муж Нюши заявил, что не верит в понятие "измена".