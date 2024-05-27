Пропавшая со всех радаров модель Алеся Кафельникова, внезапно вернулась с откровенной фотосессией

Модель Алеся Кафельникова после долгого отсутствия в медиапространстве стала лицом обложки модного журнала Marie Claire. Фотографии опубликованы в блоге издания.
25-летняя модель запечатлена в откровенном образе — в расстегнутом чёрном пиджаке, слегка прикрывающем оголённую грудь, капроновых колгодках и белых трусах. Известно, что автором съёмки выступила Маша Попова.
Алеся Кафельникова замужем за бизнесменом Георгием Петришиным, вместе они воспитывают дочь Киару. При этом девочка носит фамилию матери и своего знаменитого дедушки, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.
В конце января Алеся пропала из соцсетей на фоне слухов о финансовых проблемах супруга.
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