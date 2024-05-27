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Изменявший Нюше инфоцыган Игорь Сивов объяснил, почему любовницы страдают больше всего

Бывший муж Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие "измена"

1:09
Шоу-бизнес

Бизнесмен и бывший муж певицы Нюши Игорь Сивов в YouTube-канале обсудил с психологом Леонидом Тальписом тему измен и заявил, что не верит в такое понятие.

Бывший муж Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие "измена"
Фото: youtube.com by канал Игорь Сивов / Empower Your Mind is licensed under public domain

Специалист, слова которого активно поддерживал экс-супруг артистки, заявил, что "никто никому не принадлежит".

"Второй момент — есть очень много теорий измены. На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не дает система", — отметил Тальпис.

Игорь Сивов и Нюша объявили о разводе в мае 2024 года, при этом артистка отметила, что они уже давно не вместе. Слухи о разладе пары пошли еще в конце декабря прошлого года — тогда Нюша отметила праздник в Москве, а бизнесмен остался в Дубае.

В одном из интервью певица призналась, что пережила неверность супруга во время второй беременности.

Ранее Кристина Асмус связала свои проблемы со здоровьем с "наговором бывших".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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