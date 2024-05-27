Изменявший Нюше инфоцыган Игорь Сивов объяснил, почему любовницы страдают больше всего

Бизнесмен и бывший муж певицы Нюши Игорь Сивов в YouTube-канале обсудил с психологом Леонидом Тальписом тему измен и заявил, что не верит в такое понятие.
Специалист, слова которого активно поддерживал экс-супруг артистки, заявил, что "никто никому не принадлежит".
"Второй момент — есть очень много теорий измены. На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не дает система", — отметил Тальпис.
Игорь Сивов и Нюша объявили о разводе в мае 2024 года, при этом артистка отметила, что они уже давно не вместе. Слухи о разладе пары пошли еще в конце декабря прошлого года — тогда Нюша отметила праздник в Москве, а бизнесмен остался в Дубае.
В одном из интервью певица призналась, что пережила неверность супруга во время второй беременности.
Ранее Кристина Асмус связала свои проблемы со здоровьем с "наговором бывших".
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