Изменявший Нюше инфоцыган Игорь Сивов объяснил, почему любовницы страдают больше всего

Бывший муж Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие "измена"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бизнесмен и бывший муж певицы Нюши Игорь Сивов в YouTube-канале обсудил с психологом Леонидом Тальписом тему измен и заявил, что не верит в такое понятие.

Фото: youtube.com by канал Игорь Сивов / Empower Your Mind is licensed under public domain

Специалист, слова которого активно поддерживал экс-супруг артистки, заявил, что "никто никому не принадлежит".

"Второй момент — есть очень много теорий измены. На самом деле третий нужен для того, чтобы оставаться с первым. Наиболее страдающие в таких отношениях любовник или любовница, потому что они должны компенсировать то, что не дает система", — отметил Тальпис.

Игорь Сивов и Нюша объявили о разводе в мае 2024 года, при этом артистка отметила, что они уже давно не вместе. Слухи о разладе пары пошли еще в конце декабря прошлого года — тогда Нюша отметила праздник в Москве, а бизнесмен остался в Дубае.

В одном из интервью певица призналась, что пережила неверность супруга во время второй беременности.

Ранее Кристина Асмус связала свои проблемы со здоровьем с "наговором бывших".