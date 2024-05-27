Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали место на теле собаки, которое нельзя гладить
Солярий вместо солнечных лучей: насколько высок риск развития рака
"Ингосстрах": 20,8% молодых россиян ищут психологическую поддержку
Рыжие тараканы стали отдельным видом около 2100 лет назад, установили генетики
Штурмовые группы из заключенных появятся в рядах украинской армии
Выращиваем крупную редиску
Протеиновый коктейль: для чего нужен спортсменам?
Два способа закрепить декор на стене без дырок и гвоздей
Toyota RAV4 вновь лидирует на мировом рынке SUV, обогнав Tesla Model Y
Анастасия Волочкова рассказала, как её дочь Ариадна о ней заботится

Волочкова похвасталась заботливой дочерью Ариадной

0:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала, как чудесно провела выходные с дочерью Ариадной.

Волочкова похвасталась заботливой дочерью Ариадной
Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с дочерью Ариадной. Звезда балета рассказала, что в гости к ней наведалась дочка со своим молодым человеком.

"Ариадна приготовила мне завтрак. Только он превратился вчера в ужин. Ари у меня просто невероятный человек! Так трогательна её забота и внимание", — написала балерина под фото с наследницей.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь Ариадна отказалась от фамилии Волочкова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Вот неугомонная!"
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Как спрятаться от взглядом соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер" Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Делаем почву плодородной без использования навоза
Делаем почву плодородной без использования навоза
Последние материалы
"Ингосстрах": 20,8% молодых россиян ищут психологическую поддержку
Рыжие тараканы стали отдельным видом около 2100 лет назад, установили генетики
Волочкова похвасталась заботливой дочерью Ариадной
Штурмовые группы из заключенных появятся в рядах украинской армии
Выращиваем крупную редиску
Протеиновый коктейль: для чего нужен спортсменам?
Два способа закрепить декор на стене без дырок и гвоздей
Toyota RAV4 вновь лидирует на мировом рынке SUV, обогнав Tesla Model Y
После женитьбы на Влади сердце Высоцкого некоторое время было занято другой женщиной
Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников