Анастасия Волочкова рассказала, как её дочь Ариадна о ней заботится

Волочкова похвасталась заботливой дочерью Ариадной

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала, как чудесно провела выходные с дочерью Ариадной.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с дочерью Ариадной. Звезда балета рассказала, что в гости к ней наведалась дочка со своим молодым человеком.

"Ариадна приготовила мне завтрак. Только он превратился вчера в ужин. Ари у меня просто невероятный человек! Так трогательна её забота и внимание", — написала балерина под фото с наследницей.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь Ариадна отказалась от фамилии Волочкова.

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