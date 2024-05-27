Анастасия Волочкова рассказала, как её дочь Ариадна о ней заботится

Анастасия Волочкова рассказала, как чудесно провела выходные с дочерью Ариадной.
Волочкова опубликовала в "Инстаграме"* фото в обнимку с дочерью Ариадной. Звезда балета рассказала, что в гости к ней наведалась дочка со своим молодым человеком.
"Ариадна приготовила мне завтрак. Только он превратился вчера в ужин. Ари у меня просто невероятный человек! Так трогательна её забота и внимание", — написала балерина под фото с наследницей.
Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему дочь Ариадна отказалась от фамилии Волочкова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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