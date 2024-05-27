Утяшева без обручального кольца обратилась к поклонникам

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в блоге поделилась снимком в бикини. Поклонники обратили внимание на отсутствие обручального кольца на пальце супруги комика Павла Воли.
Утяшева сфотографировалась в зеркало, надев ярко-розовое бикини с принтом и положив правую руку на живот.
"Сезон купальников считаю официально открытым", — написала она.
При этом фанаты обратили внимание, что на безымянном пальце отсутствует обручальное кольцо. В связи с этим пошли слухи о проблемах в семейной паре.
Возможно, причин для переживания нет, так как ещё недавно 38-летняя Утяшева рассказывала, что активно "работает" для рождения третьего ребёнка до 40 лет.
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