Утяшева без обручального кольца обратилась к поклонникам

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Ляйсан Утяшева снялась без обручального кольца и вызвала слухи о разводе

0:52
Шоу-бизнес

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в блоге поделилась снимком в бикини. Поклонники обратили внимание на отсутствие обручального кольца на пальце супруги комика Павла Воли.

Ляйсан Утяшева снялась без обручального кольца и вызвала слухи о разводе
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Инстаграм is licensed under public domain

Утяшева сфотографировалась в зеркало, надев ярко-розовое бикини с принтом и положив правую руку на живот.

"Сезон купальников считаю официально открытым", — написала она.

При этом фанаты обратили внимание, что на безымянном пальце отсутствует обручальное кольцо. В связи с этим пошли слухи о проблемах в семейной паре.

Возможно, причин для переживания нет, так как ещё недавно 38-летняя Утяшева рассказывала, что активно "работает" для рождения третьего ребёнка до 40 лет.

Ранее Виктория Боня познакомилась со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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