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У олимпийских чемпионов Волосожар и Транькова родился третий ребёнок: "Мир, встречай"

Фигуристы Волосожар и Тарньков снова стали родителями: замечательный мальчик

0:40
Шоу-бизнес

Чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили о рождении третьего ребёнка.

Фигуристы Волосожар и Тарньков снова стали родителями: замечательный мальчик
Фото: https://vk.com/volosozhar_t by ВК-аккаунт Татьяны Волосожар is licensed under public doman

Радостное известие фигуристка сообщила в социальных сетях.

"Мир, встречай замечательного мальчика", — написала 37-летняя звезда фигурного катания.

Счастливый отец оставил остроумный комментарий под постом жены.

"Трёхкратные!" — добавил радостный Траньков. 

Имя малыша родители пока держат в тайне. В семье олимпийских чемпионов уже подрастают дочь Анжелика и сын Теодор.

Ранее сообщалось, что Волосожар улетела рожать в США.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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