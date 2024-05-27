У олимпийских чемпионов Волосожар и Транькова родился третий ребёнок: "Мир, встречай"

Чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков сообщили о рождении третьего ребёнка.
Радостное известие фигуристка сообщила в социальных сетях.
"Мир, встречай замечательного мальчика", — написала 37-летняя звезда фигурного катания.
Счастливый отец оставил остроумный комментарий под постом жены.
"Трёхкратные!" — добавил радостный Траньков.
Имя малыша родители пока держат в тайне. В семье олимпийских чемпионов уже подрастают дочь Анжелика и сын Теодор.
Ранее сообщалось, что Волосожар улетела рожать в США.
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