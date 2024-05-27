Звезда российских сериалов Константин Соловьёв заявил, что женится на своей поклоннице

Актёр Соловьёв собирается жениться в четвёртый раз на поклоннице

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Константин Соловьёв представил свою избранницу Валентину в программе "Звезды сошлись" на НТВ и рассказал, что уже сделал ей предложение руки и сердца.

Фото: ntv.ru by кадр из программы "Звезды сошлись" is licensed under public domain

Выяснилось, что невеста артиста родом из Хабаровского края. Они познакомились, когда Соловьёв приехал в посёлок Ванино по работе.

Как признается сама Валентина, она не рассчитывала на знакомство с артистом, так как думала, что он женат. При обмене телефонами женщина предупредила Константина, что воспитывает двоих детей. Однако этот факт его не смутил.

В настоящее время пара живёт вместе, и артист заботится о наследниках возлюбленной. В честь избранницы он сделал себе татуировку в виде русалки, держащей его сердце.

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