Звезда российских сериалов Константин Соловьёв заявил, что женится на своей поклоннице

Актёр Константин Соловьёв представил свою избранницу Валентину в программе "Звезды сошлись" на НТВ и рассказал, что уже сделал ей предложение руки и сердца.
Выяснилось, что невеста артиста родом из Хабаровского края. Они познакомились, когда Соловьёв приехал в посёлок Ванино по работе.
Как признается сама Валентина, она не рассчитывала на знакомство с артистом, так как думала, что он женат. При обмене телефонами женщина предупредила Константина, что воспитывает двоих детей. Однако этот факт его не смутил.
В настоящее время пара живёт вместе, и артист заботится о наследниках возлюбленной. В честь избранницы он сделал себе татуировку в виде русалки, держащей его сердце.
Ранее Катя Жужа рассказала о схватках, которые пережила в отеле Дональда Трампа.
Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.