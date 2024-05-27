Катя Жужа раскрыла подробности "лакшери" родов в США

Катя Жужа рассказала о пережитых схватках в дорогом отеле Дональда Трампа

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Катя Жужа в блоге призналась, что незадолго до рождения малыш перевернулся ногами вниз, поэтому необходимо было делать экстренное кесарево сечение. Однако женщина решила попробовать исправить ситуацию и отправилась в отель Дональда Трампа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кати Жужи в Инстаграм is licensed under public domain

Там она стала делать обозначенные врачом упражнения, чтобы вернуть ребёнка в естественное положение. Схватки многодетная мать переживала в отеле Trump International Beach Resort, расположенном в Майами. Так, одна ночь в самом дешёвом номере начинается от 45 тысяч рублей.

Жужа не стала тратить времени зря, поэтому заламинировала брови и сделала маникюр, чтобы встретить четвёртого малыша во всей красе.

Поклонники отметили, что сразу же после родов блогерша отлично выглядела. Судя по всему, незадолго до родов она успела сделать макияж.

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