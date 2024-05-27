Анастасия Стоцкая перестала скрывать своего возлюбленного

Анастасия Стоцкая провела вечер в компании молодого возлюбленного

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анастасия Стоцкая провела вечер со своим молодым возлюбленным, актером Александром Казьминым. Фотографии появились в блоге артиста.

Фото: youtube.com by канал Александр Казьмин is licensed under public domain

На снимках исполнительница запечатлена в чёрной кожаной куртке и джинсах, свой образ она дополнила кедами с раздвоенным носом.

Александр написал, что вечер они провели на гастрономическом мюзикле "Москва слезам не верит".

"Очень вкусно и очень музыкально. Редко бываю по эту сторону сцены, поэтому был рад увидеться со всеми коллегами", — признался он.

Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин встречаются с 2021 года, когда певица еще была замужем за Сергеем Абгаряном. Весной 2023 года бывшие супруги сообщили о разводе.

Ранее стало известно, что актриса Мила Ершова вышла замуж