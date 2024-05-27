Анастасия Стоцкая перестала скрывать своего возлюбленного

Певица Анастасия Стоцкая провела вечер со своим молодым возлюбленным, актером Александром Казьминым. Фотографии появились в блоге артиста.
На снимках исполнительница запечатлена в чёрной кожаной куртке и джинсах, свой образ она дополнила кедами с раздвоенным носом.
Александр написал, что вечер они провели на гастрономическом мюзикле "Москва слезам не верит".
"Очень вкусно и очень музыкально. Редко бываю по эту сторону сцены, поэтому был рад увидеться со всеми коллегами", — признался он.
Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин встречаются с 2021 года, когда певица еще была замужем за Сергеем Абгаряном. Весной 2023 года бывшие супруги сообщили о разводе.
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