Анастасия Стоцкая перестала скрывать своего возлюбленного

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Анастасия Стоцкая провела вечер в компании молодого возлюбленного

0:55
Шоу-бизнес

Певица Анастасия Стоцкая провела вечер со своим молодым возлюбленным, актером Александром Казьминым. Фотографии появились в блоге артиста.

Анастасия Стоцкая провела вечер в компании молодого возлюбленного
Фото: youtube.com by канал Александр Казьмин is licensed under public domain

На снимках исполнительница запечатлена в чёрной кожаной куртке и джинсах, свой образ она дополнила кедами с раздвоенным носом.

Александр написал, что вечер они провели на гастрономическом мюзикле "Москва слезам не верит".

"Очень вкусно и очень музыкально. Редко бываю по эту сторону сцены, поэтому был рад увидеться со всеми коллегами", — признался он.

Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин встречаются с 2021 года, когда певица еще была замужем за Сергеем Абгаряном. Весной 2023 года бывшие супруги сообщили о разводе.

Ранее стало известно, что актриса Мила Ершова вышла замуж

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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