Появились подробности личной жизни познакомившихся на съёмках сериала "Трудные подростки" актёров Ершовой и Рогожана

Актриса Мила Ершова и её коллега Святослав Рогожан официально узаконили отношения, расписавшись во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге.
Артистка выбрала для торжественного события белое платье, жакет и шляпу в тон. Жених появился в коричневом пиджаке, бежевой жилетке и брюках того же цвета.
Молодожёны явно волновались, а Ершова даже расплакалась, когда её отец подошел к новоиспечённому супругу.
После росписи Ершова и Рогожан в компании близких и друзей отправились на прогулку на катере по Неве.
Мила и Святослав познакомились пять лет назад на съёмках сериала "Трудные подростки", во время которого у них закрутился роман.
Ранее стало известно о тайной свадьбе Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой.
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