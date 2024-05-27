Появились подробности личной жизни познакомившихся на съёмках сериала "Трудные подростки" актёров Ершовой и Рогожана

Актриса Мила Ершова вышла замуж за Святослава Рогожана

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мила Ершова и её коллега Святослав Рогожан официально узаконили отношения, расписавшись во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Артистка выбрала для торжественного события белое платье, жакет и шляпу в тон. Жених появился в коричневом пиджаке, бежевой жилетке и брюках того же цвета.

Молодожёны явно волновались, а Ершова даже расплакалась, когда её отец подошел к новоиспечённому супругу.

После росписи Ершова и Рогожан в компании близких и друзей отправились на прогулку на катере по Неве.

Мила и Святослав познакомились пять лет назад на съёмках сериала "Трудные подростки", во время которого у них закрутился роман.

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