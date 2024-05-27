Появились подробности личной жизни познакомившихся на съёмках сериала "Трудные подростки" актёров Ершовой и Рогожана

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Актриса Мила Ершова вышла замуж за Святослава Рогожана

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Шоу-бизнес

Актриса Мила Ершова и её коллега Святослав Рогожан официально узаконили отношения, расписавшись во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге.

Актриса Мила Ершова вышла замуж за Святослава Рогожана
Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Артистка выбрала для торжественного события белое платье, жакет и шляпу в тон. Жених появился в коричневом пиджаке, бежевой жилетке и брюках того же цвета.

Молодожёны явно волновались, а Ершова даже расплакалась, когда её отец подошел к новоиспечённому супругу.

После росписи Ершова и Рогожан в компании близких и друзей отправились на прогулку на катере по Неве.

Мила и Святослав познакомились пять лет назад на съёмках сериала "Трудные подростки", во время которого у них закрутился роман.

Ранее стало известно о тайной свадьбе Эмина Агаларова и Алёны Гавриловой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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