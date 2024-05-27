Зачем Эмин Агаларов женился второй раз на Гаврилиной, с которой расставался в 2020-м году

Бизнесмен Эмин Агаларов сыграл тайную свадьбу со своей супругой Алёной Гавриловой, на которой был женат с 2018 по 2020 годы. Об этом пишет StarHit.
Как сообщают инсайдеры, торжество прошло в закрытом формате в одном из столичных ресторанов. Гостей настоятельно попросили убрать телефоны и ничего не снимать.
Продюсер и модель уже вступали в брак в 2018 году, спустя пять лет отношений. За время их недолгого брака у них родилась дочь Афина. Но в 2020 году они приняли решение расстаться, хотя что стало причиной разлада до сих пор неизвестно.
Не так давно Агаларов признавался, что мечтает ещё об одном ребёнке, но возлюбленная пока сопротивляется.
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