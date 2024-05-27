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Зачем Эмин Агаларов женился второй раз на Гаврилиной, с которой расставался в 2020-м году

Эмин Агаларов во второй раз женился на Алёне Гавриловой

0:56
Шоу-бизнес

Бизнесмен Эмин Агаларов сыграл тайную свадьбу со своей супругой Алёной Гавриловой, на которой был женат с 2018 по 2020 годы. Об этом пишет StarHit.

Эмин Агаларов во второй раз женился на Алёне Гавриловой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эмина Агаларова в Инстаграм is licensed under public domain

Как сообщают инсайдеры, торжество прошло в закрытом формате в одном из столичных ресторанов. Гостей настоятельно попросили убрать телефоны и ничего не снимать.

Продюсер и модель уже вступали в брак в 2018 году, спустя пять лет отношений. За время их недолгого брака у них родилась дочь Афина. Но в 2020 году они приняли решение расстаться, хотя что стало причиной разлада до сих пор неизвестно.

Не так давно Агаларов признавался, что мечтает ещё об одном ребёнке, но возлюбленная пока сопротивляется.

Ранее стали известны подробности конфликта Успенской и Киркорова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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