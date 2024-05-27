Певец Сергей Лазарев рассказал о трудностях воспитания детей: оказался к этому не готов

Певец Сергей Лазарев оказался не готов к тому, что у его детей появилось своё мнение.
Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* видео с наследником. На кадрах отец и сын спорят из-за беспорядка в комнате.
"Когда у твоих детей появилось личное мнение, а ты оказался к этому не готов", — написал под видео певец.
Суть спора с сыном заключалась в том, что Лазарев приказал наследнику сначала навести порядок в своей комнате и только после этого идти гулять. Мальчик же парировал, что в его комнате — творческий беспорядок.
У Сергея Лазарева подрастают сын Никита (2014 года рождения) и дочь Анна (родилась в 2018 году).
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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