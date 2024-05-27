Блогер Настя Ивлеева показала, как выглядела до того, как стала популярной: мне 22 года

Блогер Настя Ивлеева напомнила, что до своей популярности она была брюнеткой.
Настя Ивлеева, которую подвергли травеле после "голой вечеринки", начала наполнять контентом свой "Инстаграм"*, из которого были удалены все публикации.
Ивлеева перекрасилась в брюнетку и показала фото из прошлого. Со снимка на нас смотрит милая девушка с тёмными волосами.
Подписчики блогера поинтересовались, когда был сделан данный снимок.
"7-я фотография такая милейшая. Настя, это какой год был?" — спросил один из фолловеров звезду Интернета.
"Ох, так и не вспомнить, но мне года 22-23", — ответила Ивлеева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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