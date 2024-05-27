Певец Игорь Николаев рассказал о печальном событии в своей семье

Певец Игорь Николаев поделился с подписчиками своей болью по поводу невосполнимой утраты.
Автор и исполнитель хита "Выпьем за любовь" опубликовал в "Инстаграме"* серию снимком со своим любимым псом. Любимца семьи не стало на днях.
"Наша Зойка была добрейшей собакой-умницей и членом семьи. Прожила 14 лет и 8 месяцев. Все эти годы дарила нам свою любовь, ласку и преданность", — написал артист под фотографиями с рыжей собачкой.
На одном из фото собачка запечатлена на руках дочери певца Вероники от жены Юлии Проскуряковой.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева сделала селфи со своей собакой по кличке Жужа породы мальтипу.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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