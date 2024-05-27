Наследство Золотухина: последняя любовь артиста раскрыла подробности дележа имущества

Сыновья Валерия Золотухина делят наследство: квартиры на Таганке

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Золотухина не стало в 2013 году, он умер от рака мозга и не оставил завещания. Об этом рассказала последняя любовь артиста, актриса Ирина Линдт, в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На наследство Золотухина, включающее около 3,5 миллионов рублей, претендовали его официальная жена Тамара Гусева, старший сын Денис и сын Иван от Ирины Линдт.

В 2019 году умерла Тамара Гусева, и теперь сыновьям предстоит разделить четырехкомнатную квартиру на Таганке и двухкомнатную квартиру, в которой жил Золотухин с Линдт. Линдт предложила оставить двухкомнатную квартиру Ивану, поскольку денег от доли хватит только на студию в Подмосковье.