Наследство Золотухина: последняя любовь артиста раскрыла подробности дележа имущества

Валерия Золотухина не стало в 2013 году, он умер от рака мозга и не оставил завещания. Об этом рассказала последняя любовь артиста, актриса Ирина Линдт, в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.
На наследство Золотухина, включающее около 3,5 миллионов рублей, претендовали его официальная жена Тамара Гусева, старший сын Денис и сын Иван от Ирины Линдт.
В 2019 году умерла Тамара Гусева, и теперь сыновьям предстоит разделить четырехкомнатную квартиру на Таганке и двухкомнатную квартиру, в которой жил Золотухин с Линдт. Линдт предложила оставить двухкомнатную квартиру Ивану, поскольку денег от доли хватит только на студию в Подмосковье.
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