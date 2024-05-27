"Я была жертвой": Юлия Меньшова шокировала признанием о прошлом

Юлия Меньшова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии и возвращении на ТВ

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлия Меньшова в своём YouTube-проекте "Самопознание" пригласила психолога Ларису Суркову для обсуждения темы домашнего насилия. Меньшова поделилась личной историей, признавшись, что сама стала жертвой насилия в 17 лет.

Фото: инстаграм аккаунт Юлии Меньшовой

Она отметила, что яркие и независимые женщины часто становятся целями абьюзеров. Юлия терпела агрессивное поведение своего партнёра, который перенял его от своего отца, но в итоге решила разорвать отношения, чтобы не потерять себя.

Сейчас Меньшова возвращается на телевидение с новым проектом на канале "Домашний", где будет брать интервью у различных гостей. Первый эфир запланирован на 8 июня в 23:00, и ожидается высокий интерес к программе.