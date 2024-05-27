Леонид Агутин трогательно поздравил Анжелику Варум с днём рождения: сколько любви, споров и разочарований

Леонид Агутин обратился к Варум в день её рождения: "Ты делаешь мир лучше"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин осыпал комплиментами супругу Анжелику Варум, которая празднует день рождения.

Фото: https://www.instagram.com/agutinleonid by Инстаграм Леонида Агутина is licensed under public doman

Агутин опубликовал в "Инстаграме"* фото Варум. Певец поздравил "свою любовь" с днём рождения и погрузился в воспоминания о прожитых годах в браке.

"Сколько принято решений и пережито волнений, трагедий, радостей и счастливых моментов жизни. Сколько произошло невероятных событий и гастрольных приключений. Сколько споров и совместных побед. Сколько любви и тепла, удач и разочарований", — написал под фото жены артист.

Певец отметил, что мир сильно поменялся, однако Анжелика осталась прежней девочкой с большим сердцем. Он пожелал супруге долголетия.

"Ты делаешь мир лучше. Люблю", — обратился к жене Агутин.

Ранее Лариса Гузеева показала праздник в честь своего дня рождения.

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