Сергей Безруков объяснил, как бороться со звёздной болезнью на примере Никиты Кологривого

Сергей Безруков рассказал, как бороться со звёздной болезнью

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков дал совет по борьбе со звёздной болезнью. Пригодился для советов опыт звезды сериала "Слово пацана" Никиты Кологривого.

Фото: https://vk.com/bezrukov_public by ВК-аккаунт Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков разместил в своём Telegram-канале фрагмент интервью Юлии Меньшовой с актрисой Марией Ароновой. Меньшова привела в пример случай актёра Никиты Кологривого, которого поразила звёздная болезнь.

В беседе Аронова рассказала, что от звёздной болезни, которая охватила её в студенчестве, её излечил педагог. Он отправил восходящую звезду театра играть в массовку, чтобы она не зазнавалась.

"Хочу порекомендовать своим студентам, особенно вот этот фрагмент. Для профилактики звёздной болезни, чтоб не переросла в хроническую. Спасибо Маше за точный диагноз", — написал под видео Безруков.

Ранее Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада".