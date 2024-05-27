Сергей Безруков объяснил, как бороться со звёздной болезнью на примере Никиты Кологривого

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков дал совет по борьбе со звёздной болезнью. Пригодился для советов опыт звезды сериала "Слово пацана" Никиты Кологривого.
Сергей Безруков разместил в своём Telegram-канале фрагмент интервью Юлии Меньшовой с актрисой Марией Ароновой. Меньшова привела в пример случай актёра Никиты Кологривого, которого поразила звёздная болезнь.
В беседе Аронова рассказала, что от звёздной болезни, которая охватила её в студенчестве, её излечил педагог. Он отправил восходящую звезду театра играть в массовку, чтобы она не зазнавалась.
"Хочу порекомендовать своим студентам, особенно вот этот фрагмент. Для профилактики звёздной болезни, чтоб не переросла в хроническую. Спасибо Маше за точный диагноз", — написал под видео Безруков.
Ранее Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада".
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