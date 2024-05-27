Анастасию Костенко отчитали за яркий макияж дочек на крещении сына в храме

Футболист Дмитрий Тарасов и блогер Анастасия Костенко показали снимки из храма, где они крестили сына Ярослава.
Костенко опубликовала в "Инстаграме"* фото своей многодетной семьи из храма.
"Сегодня в нашей семье произошло трогательное и великое событие — крещение нашего сына Ярослава", — написал Анастасия под фото.
Подписчиков умилил такой контент, однако некоторых фолловеров возмутило то, что Костенко сделала своим маленькими дочкам яркий макияж для похода в церковь.
"Детей в церковь красить конечно жесть! Ладно соревнование, где из маленьких девочек делают кукол";
"А зачем их красить, если они и так красивые девчули";
"Если честно, 2 маленькие девочки, я так понимаю ваши дочки с ярким макияжем совершенно лишние на крещении. Вы позируете на фото с крещением вашего младенца. Вы знаете что такое крещение? Если уж вы пытаетесь показать что-то, то хотя бы натурально, без разукрашивания ваших детей как на Хэллоуин", — писали интернет-пользователи под постом Анастасии.
Ранее Анастасия Костенко объясняла, что красит своих дочек перед соревнованием по гимнастике, так как там оценивают их внешний вид.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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