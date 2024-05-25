Собчак порадовалась за российских актёров, получивших золотую пальмовую ветвь: "Особая гордость"

Собчак отметила российских актёров, получивших золотую пальмовую ветвь в Каннах

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поздравила российских актёров, сыгравших в фильме "Анора", который получил золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак опубликовала фото, на котором российские звёзды кинематографа радуются известию о том, что картина "Анора" взяла золотую пальмовую ветвь в Каннах. Триумф достался артистам Дарье Екамасовой, Марку Эйдельштейну, Алексею Серебрякову и Юрию Борисову.

"Как и говорила — золотая пальмовая уходит к "Аноре". Особая гордость, что в картине наши актёры", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

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