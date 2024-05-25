Артемий Лебедев высказался об оскорбительной витрине в Европе: в России разбили бы

Артемия Лебедева возмутила витрина в Европе с изображением религиозных лидеров

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев призвал подписчиков придумать, как отомстить европейцам за оскорбительную витрину магазина.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* витрину итальянского магазина, на которой запечатлены религиозные лидеры в очках с символами христианства, иудаизма и ислама.

"Висел бы такой плакат в России — витрину бы разбили, а магазин сожгли", — написал Лебедев.

Дизайнер поинтересовался у фолловеров, чем бы россияне могли ответить на такую оскорбительную витрину.

Подписчики Лебедева блеснули креативом.

"Белый мужчина с семьёй, где обычная жена и дети"; "В Италии разместить на плакате пиццу с кусочками ананаса и пасту с кетчупом"; "Фото мужика, который ломает пасту пополам над кастрюлей", — предлагали свои идеи интернет-пользователи.

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