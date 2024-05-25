Артемий Лебедев высказался об оскорбительной витрине в Европе: в России разбили бы

Дизайнер Артемий Лебедев призвал подписчиков придумать, как отомстить европейцам за оскорбительную витрину магазина.
Лебедев опубликовал в "Инстаграме"* витрину итальянского магазина, на которой запечатлены религиозные лидеры в очках с символами христианства, иудаизма и ислама.
"Висел бы такой плакат в России — витрину бы разбили, а магазин сожгли", — написал Лебедев.
Дизайнер поинтересовался у фолловеров, чем бы россияне могли ответить на такую оскорбительную витрину.
Подписчики Лебедева блеснули креативом.
"Белый мужчина с семьёй, где обычная жена и дети";
"В Италии разместить на плакате пиццу с кусочками ананаса и пасту с кетчупом";
"Фото мужика, который ломает пасту пополам над кастрюлей", — предлагали свои идеи интернет-пользователи.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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