Собчак удивила инициатива возвести в лик святых блогера: "В удивительное время живём"

Собчак поразила идея канонизировать в лик святых блогера

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что папа Римский Франциск хочет причислить к лику святых молодого блогера Карло Акутиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Dosseman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Собчак удивила новость о том, что "Божьего инфлюенсера", который скончался в 2006 году в 15-летнем возрасте, собираются возвести в лик святых Католической церкви.

Молодому блогеру ставят в праведность то, что он проповедовал учение церкви в социальных сетях.

"И снова рубрика "в удивительное время живем"… Таким образом он станет первым миллениалом, которого канонизируют", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Юноше приписывают также чудеса исцеления от тяжёлых болезней ребёнка и студента.