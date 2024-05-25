Собчак удивила инициатива возвести в лик святых блогера: "В удивительное время живём"

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что папа Римский Франциск хочет причислить к лику святых молодого блогера Карло Акутиса.
Собчак удивила новость о том, что "Божьего инфлюенсера", который скончался в 2006 году в 15-летнем возрасте, собираются возвести в лик святых Католической церкви.
Молодому блогеру ставят в праведность то, что он проповедовал учение церкви в социальных сетях.
"И снова рубрика "в удивительное время живем"… Таким образом он станет первым миллениалом, которого канонизируют", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Юноше приписывают также чудеса исцеления от тяжёлых болезней ребёнка и студента.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.